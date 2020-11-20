Украинская Православная Церковь выражает сердечные соболезнования архипастырям, духовенству, монашествующим и всем верующим Сербской Православной Церкви в связи с кончиной Патриарха Иринея.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом написал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о кончине Святейшего Патриарха Сербского Иринея. Светлой памяти почивший Первосвятитель был выдающимся иерархом, который жертвенно совершал своё архипастырское служение Святой Церкви и был гарантом единства Православия в Сербии, строго соблюдая Его канонический устрой. Он пользовался особым авторитетом среди Предстоятелей Поместных Православных Церквей», - отметил Предстоятель УПЦ.

Он подчеркнул, что «Украинская Православная Церковь высоко ценит личный вклад и преданное служение Святейшего Патриарха Иринея защите единства мирового Православия и поддержку канонического Православия в Украине».

«Молимся, чтобы Господь упокоил душу новопреставленного Святейшего Патриарха Иринея в селениях праведных идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Вечная память Святейшему Владыке!», - призвал Блаженнейший.

Святейший Патриарх Сербский Ириней умер 20 ноября после тяжелой борьбы с коронавирусом.