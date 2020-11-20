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Ученые из Канады, Великобритании и США определили четыре симптома, которые могут свидетельствовать о ранней стадии COVID-19. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Express.

По данным канадских специалистов, каждый пятый больной сообщил о симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта, в частности о потере аппетита, тошноте, диарее и боли в животе.

Соавтор исследования, преподаватель медицинского факультета Университета Альберты доктор Митч Уилсон отметил, что эти симптомы не всегда указывают на коронавирус, но могут быть вызваны инфекцией, поэтому требуют обращения к врачу.

Еще одним признаком коронавируса может быть конъюнктивит, поскольку вирус может распространяться через жидкость из глаз зараженного или предметов, на которых она остается.

Третий симптом — спутанность сознания, она может наблюдаться в течение недель и месяцев после выздоровления.

Четвертым ранним симптомом называют сильную усталость — на нее жалуются в среднем 52% переболевших, у некоторых она наблюдается даже через два месяца после выздоровления.

 
ForUm

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