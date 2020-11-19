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Когда человек только находит себя в виртуальном мире, он теряет связь с реальностью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 21 ноября в 05.55, на «Интере».

«Когда человек только находит себя в виртуальном мире, он теряет связь с реальностью. Пусть Господь помогает нам жить в реальном мире, общаться друг с другом. Потому что это большая наука, которая полезна для нас и для нашего спасения», - Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
ForUm

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