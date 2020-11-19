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Контрразведчики Службы безопасности Украины задокументировали и пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля, которые планировали вывезти из нашей страны товары военного назначения, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы, в частности, предупредили незаконную поставку из Украины в одну из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса «Оса-АК-М».

Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправителем были указаны ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках. Также на продукцию не было предоставлено необходимых разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы переданы в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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