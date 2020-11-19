На этой неделе игроки, тренеры и персонал Ивано-Франковского «Прикарпатья» прошли плановый тест на COVID-19. Накануне матча 14-го тура Первой лиги с «Волынью» поступили довольно неожиданные результаты молекулярно-генетического исследования, 25 из которых оказались положительными, сообщила пресс-служба клуба.

Только пять игроков и три тренера получили отрицательные результаты еста на коронавирусную инфекцию.

19 ноября утром, сразу же после объявления результатов ПЦР-тестов, команда в полном составе отправилась на двухнедельную самоизоляцию. Отметим, что у большинства инфицированных - это уже второй или даже третий случай положительных результатов COVID-19.

Напомним, в конце октября в составе Ивано-Франковской команды было выявлено 13 положительных тестов на коронавирус, однако это не помешало «Прикарпатью» сыграть выездной поединок с «Агробизнесом». А вот на этот раз в распоряжении тренерского штаба нет даже 13 футболистов для заявки на игру, поэтому ближайшие 2-3 матча чемпионата подопечные Руслана Мостового не сыграют.