также в разделеПроисшествия
На Харьковщине в лицее отравились почти 37 студентов 7
Главаря одной из группировок «ЛНР» заочно приговорили к 15 годам 10
Военного будут судить за хищение комплектующих частей почти на миллион 8
Судьба 69 пропавших на Донбассе военных остается неизвестной 15
На Донбассе арестовали мужчину, зарезавшего 3-летнюю дочь 56
Двух полицейских уволили за драку в центре Львова 16
ООС: Боевики открывали огонь у Марьинки 9
В Украине – 13 357 заболевших COVID-19 за сутки 34
На Донбассе погиб украинский десантник 58
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных 8
Патрульный сбил насмерть пешехода в Полтаве 12
В авдеевском кинотеатре нашли схрон боеприпасов 21
Боевики один раз сорвали «тишину» на Донбассе 12
В Харькове напали на известного режиссера, он умер в больнице 32
В Украине за сутки – почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 56
В харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество 24
В лимане на Азовском море – массовый мор рыбы 32
Вчера боевики дважды нарушили перемирие 12

На этой неделе игроки, тренеры и персонал Ивано-Франковского «Прикарпатья» прошли плановый тест на COVID-19. Накануне матча 14-го тура Первой лиги с «Волынью» поступили довольно неожиданные результаты молекулярно-генетического исследования, 25 из которых оказались положительными, сообщила пресс-служба клуба.

Только пять игроков и три тренера получили отрицательные результаты еста на коронавирусную инфекцию.

19 ноября утром, сразу же после объявления результатов ПЦР-тестов, команда в полном составе отправилась на двухнедельную самоизоляцию. Отметим, что у большинства инфицированных - это уже второй или даже третий случай положительных результатов COVID-19.

Напомним, в конце октября в составе Ивано-Франковской команды было выявлено 13 положительных тестов на коронавирус, однако это не помешало «Прикарпатью» сыграть выездной поединок с «Агробизнесом». А вот на этот раз в распоряжении тренерского штаба нет даже 13 футболистов для заявки на игру, поэтому ближайшие 2-3 матча чемпионата подопечные Руслана Мостового не сыграют.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги