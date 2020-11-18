Смерть неизбежна для каждого человека, но духовная смерть – это самое страшное, что может произойти с человеком.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Нужно понять одну простую истину: единственный наш враг — это грех. Болезни физические могут быть разные, опасные и не очень, но о грехах мы так сказать не можем. Любой грех, как большой, так и малый, смертелен для души. Смерть физическая неизбежна для каждого из нас, но духовная смерть — это самое страшное, что может произойти с человеком. Это то, чего необходимо избежать во что бы то ни стало», - напомнил митрополит Лука.

По его мнению, катаклизмы и природные бедствия также являются следствием злоупотребления людьми своей свободной волей.

«Бог ничего мёртвого не создавал. И наша голубая планета является живым сложноустроенным организмом. Если человек вместо царя природы стал её паразитом, насилуя Землю своей жадностью и потребительским отношением, то и она отвечает ему землетрясениями, наводнениями, торнадо и другими бедствиями. Даже ученые заметили такую закономерность — в тех регионах, где ведутся активные военные действия, с особой интенсивностью начинают проявляться разного рода природные катаклизмы», —подчеркнул митрополит Лука.

Он объяснил, что избежать духовной смерти можно живя церковной жизнью.

«Бог дал нам Церковь, в которой мы получаем лекарство бессмертия — Тело и Кровь Христа. В Ней мы проходим терапию покаяния, учимся Богообщению, пьём Живую воду Благодати. И дай Бог, чтобы за этот короткий день нашей земной жизни мы успели освободиться от смертельных вирусов греха и войти в Жизнь вечную!», - заключил владыка.