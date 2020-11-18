также в разделеРелигия
В УПЦ объяснили, можно ли «развенчаться» 5
На Закарпатье священники УПЦ молились о погибшем воине ООС 8
В Церкви напомнили прихожанам-«антимасочникам» об угрозе закрытия храмов 5
В УПЦ объяснили, в чем опасность подмены христианской морали в обществе 6
В храмах УПЦ Харьковщины встретят ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона 7
На Полтавщине УПЦ проводит экологический челлендж 8
Митрополит Антоний объяснил, чем страшно предательство Церкви 13
Митрополит Онуфрий рассказал, что делает человека настоящим христианином 6
Монастырь УПЦ передал 2 тонны продуктов больнице Нежина 8
Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться любить своих врагов 8
В Церкви считают, что мир стоит перед опасностью начала третьей мировой войны 11
Предстоятель УПЦ рассказал, в чем опасность виртуального общения 18
В УПЦ рассказали о преимуществах обучения в православной гимназии 11
В УПЦ приглашают на вебинар, посвященный образованию 19
Митрополит Кипрской Церкви заявил, что действия Фанара ведут к ужасному расколу 8
В УПЦ объяснили, зачем нужно читать акафисты 17
Управделами УПЦ митрополит Антоний рассказал, как Церковь относится к возможному визиту главы Фанара в Украину 16
Кипрский митрополит заявил, что Томос ПЦУ не может быть оправдан канонами Церкви 16

Смерть неизбежна для каждого человека, но духовная смерть – это самое страшное, что может произойти с человеком.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Нужно понять одну простую истину: единственный наш враг — это грех. Болезни физические могут быть разные, опасные и не очень, но о грехах мы так сказать не можем. Любой грех, как большой, так и малый, смертелен для души. Смерть физическая неизбежна для каждого из нас, но духовная смерть — это самое страшное, что может произойти с человеком. Это то, чего необходимо избежать во что бы то ни стало», - напомнил митрополит Лука.

По его мнению, катаклизмы и природные бедствия также являются следствием злоупотребления людьми своей свободной волей.

«Бог ничего мёртвого не создавал. И наша голубая планета является живым сложноустроенным организмом. Если человек вместо царя природы стал её паразитом, насилуя Землю своей жадностью и потребительским отношением, то и она отвечает ему землетрясениями, наводнениями, торнадо и другими бедствиями. Даже ученые заметили такую закономерность — в тех регионах, где ведутся активные военные действия, с особой интенсивностью начинают проявляться разного рода природные катаклизмы», —подчеркнул митрополит Лука.

 Он объяснил, что избежать духовной смерти можно живя церковной жизнью.

«Бог дал нам Церковь, в которой мы получаем лекарство бессмертия — Тело и Кровь Христа. В Ней мы проходим терапию покаяния, учимся Богообщению, пьём Живую воду Благодати. И дай Бог, чтобы за этот короткий день нашей земной жизни мы успели освободиться от смертельных вирусов греха и войти в Жизнь вечную!», - заключил владыка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги