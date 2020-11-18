Вступили в силу изменения в постановление Кабинета Министров о карантине, которые вводят «Приоритетные часы» для людей пожилого возраста с целью снижение уровня инфицирования групп риска.

По состоянию на утро 18 ноября в Украине зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украина пока не планирует закрывать границу для иностранцев на фоне роста случаев коронавируса в стране.

Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Кабмин выделил миллиард на покупку экспресс-тестов на COVID-19.

В Киеве следует восстановить контроль над больными коронавирусом и контактными лицами с помощью приложения «Действуй дома», но власти не смогут закрыть столицу на полный локдаун.

Кабинет Министров назначил бывшего гендиректора международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы Украины.

Министерство внутренних дел уволило с должности начальника Департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова.

Украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) предлагает провести обмен заключенными лицами до 24 декабря этого года.

В районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Совет Федерации (верхняя палата парламента РФ) одобрил запрошенное президентом Владимиром Путиным обращение по поводу отправки в Нагорный Карабах военных с вооружением и спецтехникой для выполнения миротворческой миссии.