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Примерно 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 получат семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета Министров Украины 18 ноября, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

По словам главы правительства, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение Кабинета Министров о выделении 1 млрд грн на приобретение почти 6 миллионов экспресс-тестов. «Да у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования», - отметил он.

Премьер-министр также сообщил, что на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей Украины будет направлено еще 900 млн грн.

«Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей. Будем надеяться, что до их использования не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все возможные варианты», - отметил Шмыгаль.
ForUm

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