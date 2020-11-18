Совет Федерации (верхняя палата парламента РФ) одобрил запрошенное президентом Владимиром Путиным обращение по поводу отправки в Нагорный Карабах военных с вооружением и спецтехникой для выполнения миротворческой миссии.

Решение принято на заседании 18 ноября, передает Укринформ.

Отмечается, что это решение поддержали все 129 сенаторов, участвовавших в голосовании.

Для использования вооруженных сил за пределами страны президент РФ обязан запрашивать разрешение Совета Федерации. К примеру, так было в марте 2014 года, когда сенаторы дали разрешение Путину на ввод российских войск на территорию Украины с целью проведения «референдума» в Крыму.

Как сообщал ForUm, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

10 ноября с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.