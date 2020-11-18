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В понедельник, 16 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба подразделения.

«С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у погибшего осталась жена, с которой они ждали ребенка.

Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины.
ForUm

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