Системным интегратором может считаться лишь компания, накопившая огромный безупречный опыт и демонстрирующая высшую квалификацию в сфере инжиниринга, проектирования и внедрения сложных инженерных систем.

Именно системные интеграторы являются высшими авторитетами, элитой IT-рынка. Поскольку им приходится соответствовать самым актуальным трендам и владеть лучшими инженерными решениями. Ведь конкуренция в профильной среде очень высока.

Каковы перспективы системной интеграции в Украине в целом и в ИТ-направлении – в частности? Об этом расскажет Валерий Юхта, директор по маркетингу одного из ведущих системных интеграторов – ООО «Кластер Украина».

- Какова динамика украинского рынка системной интеграции?

Сложный вопрос, поскольку колебания валютного курса и политические катаклизмы на протяжении долгого времени вызывали необычные для данного рынка, я бы сказал – парадоксальные флуктуации.

Судите сами. В 2016 году украинский рынок системной интеграции в долларовом эквиваленте «просел» в 5,6 раз по сравнению с кризисным 2008 годом. А в национальной валюте падение было значительно меньшим – всего на 13 процентов.

Период спада длился с 2011 года. При этом количество компаний системных интеграторов осталось почти тем же. Их сравнительно немного – несколько сотен. Дело в том, что многие декларируют свою принадлежность к этому рынку, поскольку уже само определение «системный интегратор» вызывает доверие у «посвященных» заказчиков. Однако оно же налагает высшую степень ответственности за свою работу.

Об этом забывают многие компании-новички со штатом до 50 человек и отсутствием крупных завершенных проектов. Для них системная интеграция является второстепенным видом деятельности, дополняющим прочие направления.

К сожалению, «качели» национальной экономики привели к понижению стандартов, по которым аналитики оценивают перспективы и вес компаний на украинском рынке системной интеграции. Если раньше крупными интеграторами считались компании с годичным доходом от 50 млн. дол., то сегодня верхняя планка оценки по доходу снизилась до 15 и даже до 10 млн.

Но как бы ни обстояли дела внутри украинского рынка системной интеграции, с конца 2016 – начала 2017 года он демонстрирует стойкий рост на 10-20 млн долларов в год. При этом системная интеграция остается привлекательной сферой для украинского ИТ-бизнеса. И в особенности как раз для небольших компаний, способных оперативно адаптироваться под изменчивые нужды современных заказчиков и предложить минимальную цену.

Считается, что их количество будет расти и в ближайшие два года их процент на рынке перевалит за 50. Поскольку для них сложились наиболее комфортные условия – невысокая конкуренция, увеличение доли небольших проектов, а также определенное «упрощение» проектов из-за появления новых высокотехнологичных материалов, инженерных систем и оборудования (в том числе – интеллектуального) с высокой степенью адаптивности.

- Переход лидерства на рынке к «малым» системным интеграторам – это окончательно или это временное явление?

Можно будет сказать лишь после возврата показателей хотя бы на уровень конца нулевых – начала 2010-х годов. При этом вопрос цены должен отойти на второй план. А на первый план среди требований заказчиков вернутся основные преимущества крупных системных интеграторов – профессионализм, многопрофильность, а также глубокая компетентность во всех направления IT, подтвержденная масштабными проектами и сертификатами. В этом случае есть вероятность, что крупные интеграторы снова начнут доминировать на рынке.

- На чём зарабатывают системные интеграторы основной капитал в сегодняшних условиях?

Ещё перед спадом большинство крупных системных интеграторов сумели рационально пересмотреть свои стратегии и трансформировать бизнес-модели. Это позволило им не только выжить, но и предложить заказчикам усовершенствованные варианты сервиса.

В то же время многие компании не сумели вовремя освоить новые направления и продолжили развивать привычные. Что привело к их стагнации или даже закрытию. Самыми актуальными трендами остаются информационная безопасность, облачные технологии и оптимизация действующих IT-инфраструктур.

- Современный заказчик системного интегратора – кто он?

Самыми активными категориями являются государственные, банковские и финансовые организации. А также крупные ритейлеры и аграрные компании. В последнее время в список все чаще попадает малый и средний бизнес. Что доказывает общее улучшение финансовой ситуации в стране. На этом фоне заметным становится некоторое снижение количества и масштабов проектов, связанных с промышленностью и производством.

- На какие направления стоит сделать ставку «молодому» системному интегратору?

Это зависит, в первую очередь, от специализации. Из «универсальных» направлений, которые всегда будут востребованы у широкого круга заказчиков, можно отметить поставки оборудования и программного обеспечения. Эти традиционные сегменты рынка по-прежнему формируют его основную часть.

В то же время становятся все более востребованными комплексные решения. Особенно объединяющие в себе несколько направлений деятельности. В частности, решения в сферах информационной и физической безопасности компаний, оптимизации действующих IT-инфраструктур и особенно – систем хранения данных, CRM, мониторинга, повышения эффективности бизнес-процессов, технического аудита, консалтинга.

Опять же, не стоит забывать, что облачные технологии стали одной из основных сфер активности большинства интеграторов в нашей стране. Миграция в облако провайдера или построение гибридных решений на базе действующих вычислительных ресурсов заказчика помогает выгодно и оперативно решить максимум задач, связанных с оптимизацией и защитой IТ-инфраструктуры. А также связанных с повышением ее продуктивности и рациональным использованием ресурсов предприятия.