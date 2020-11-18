Настоящий христианин – это тот человек, который способен преображаться и стремится к этому.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в интервью журналу «Академический Летописец».

«Каждый человек имеет в себе Божественный образ. Преображаться – это значит открывать этот образ, освобождать его от греха, от гордыни, от зависти и гнева, от всякой нечистой жизни, от жестокости, и показывать Божественную красоту, которую каждый человек имеет в себе», - отметил Митрополит Онуфрий.

Он рассказал, что изменить человека способны молитва и искренние покаяние.

«Человек должен подниматься на гору Фавор, то есть отрываться от земли, от сугубо земных интересов и понемногу возвышаться над ними. И это человек может сделать с помощью молитвы и покаяния. С верой поднимаясь от земного к Небесному, мы должны молиться и совершенствовать в себе Божественную надежду и Божественную любовь. Апостолы, перед которыми Господь преобразился, этому нас учат: апостол Петр – это прообраз веры, апостол Иаков – апостол надежды и апостол Иоанн – прообраз любви», - подчеркнул Блаженнейший.

По словам Предстоятеля, человек индивидуален, однако, в каждом заложен Божественный образ.

«В каждом человеке есть свой характер, свой нрав, поведение, индивидуальные черты лица. Но каждый человек носит Божественный образ, который является красивым и благородным, он и является тем украшением, которое делает человека настоящим человеком. Когда человек заботится о том, чтобы подниматься на гору Фавор, то есть туда, где находится Господь во славе, то является настоящим христианином», - напомнил Митрополит Онуфрий.

По его словам, необходимо всей своей жизнью стремиться к поиску Бога и выполнению Его заповедей.

«Если я еще не нашел Христа – буду искать Его, если я нашел Христа – буду следовать за Ним, познавать Его волю и творить ее. Только так мы сподобимся увидеть лицом к лицу сердечными очами Господа во славе – это возможно только «чистым сердцем». Каждый человек должен стараться своей жизнью следовать за Христом, чтобы увидеть Его своими сердечными очами, тогда мы сподобимся увидеть Христа и телесными глазами на небе в Царстве Его», - заключил Предстоятель.