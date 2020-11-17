также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться любить своих врагов 4
В Церкви считают, что мир стоит перед опасностью начала третьей мировой войны 10
Предстоятель УПЦ рассказал, в чем опасность виртуального общения 6
В УПЦ приглашают на вебинар, посвященный образованию 15
Митрополит Кипрской Церкви заявил, что действия Фанара ведут к ужасному расколу 7
В УПЦ объяснили, зачем нужно читать акафисты 12
Управделами УПЦ митрополит Антоний рассказал, как Церковь относится к возможному визиту главы Фанара в Украину 11
Кипрский митрополит заявил, что Томос ПЦУ не может быть оправдан канонами Церкви 15
Кипрский митрополит считает, что отмена Фанаром патриаршей грамоты 1686 года – недействительна 7
Управделами УПЦ митрополит Антоний дал совет, как пережить кризис 11
Митрополит Антоний рассказал о том, куда уводит вера в сомнительные чудеса 14
Предстоятель УПЦ рассказал о том, что приносит пользу и богатому и бедному 11
Митрополит УПЦ назвал одну из главных ошибок родителей 16
Митрополит Онуфрий считает, что Церковь вступила в апокалиптическую эпоху 9
На Закарпатье УПЦ проведет благотворительную акцию 15
Предстоятель УПЦ рассказал, почему нельзя заразиться во время причастия 13
Всеукраинский Совет Церквей призывает увеличить допустимое количество посетителей в храмах 10
Минкультуры закрывает храмы УПЦ на территории Киево-Печерского заповедника на «карантин выходного дня» 21

В гимназии изучают Священное Писание в кругу единомышленников.

Фото: скрин видео с YouTube-канала священника

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Фома в Украине», священник Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ протоиерей Григорий Крыжановский рассказал о преимуществах обучения в православной гимназии, которую он открыл в Киеве.

Он считает, что детям для укрепления веры нужна среда единомышленников.

По словам священника-директора, ребенок переживает кризис, когда из православной семьи приходит в школу и видит, что его семья живет не так, как все.

«В православной гимназии такого не происходит, и дети находятся в привычной среде, где сохраняются христианские традиции.

В отличие от общеобразовательных государственных школ, где не может быть религиозного предпочтения, в гимназии есть предметы духовной направленности, такие как исследование Нового и Ветхого Завета, церковнославянский язык, церковное пение и другие. При этом духовность здесь не только преподают, но и практикуют»,  – рассказал протоиерей Григорий.

«Каждое утро перед началом учебы служим кратенький молебен. Перед и после урока читаем молитву. На рисовании я, например, могу вспомнить историю Адама и Евы, жизнь Моисея, Иисуса Христа. Могу говорить на духовные темы в рамках любого предмета. Поэтому у нас дети крепнут и растут в кругу единомышленников и православной атмосферы школы»,  – поделился преимуществами обучения в православной гимназии директор.

Сейчас в православной гимназии семь учеников-первоклассников и четыре учителя.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги