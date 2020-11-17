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Для священников и мирян Украинской Православной Церкви будет проведен вебинар «Церковь в современном образовании. Концептуальные основы организации духовного образования и воспитания на приходе, а также формы участия Церкви в светском образовании».

Как сообщает Центр информации УПЦ, анонс вебинара распространил модератор мероприятия заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук.

К участию приглашаются верующие, деятельность и сфера интересов которых касается темы мероприятия.

«В последнее время в церковной среде много говорится о необходимости создания православных общеобразовательных школ. Целесообразно ли это? Насколько это возможно и какие формы влияния Церкви на образовательный процесс или участия Церкви в образовательном процессе могут быть? Как организовать образовательный процесс на приходе для того, чтобы через общее светское образование свидетельствовать детям и молодежи о христианской вере? Какие могут быть формы организации Церковью своего религиозного обучения? Об этом будем говорить во время вебинара», – сказано в анонсе.

Докладчики: протоиерей Алексий Добош: «Организация процессов православного образования и воспитания в церковно-приходской школе»; протоиерей Николай Данилевич: «Как организовать образовательный процесс в пределах прихода, не имея денег, но имея людей».

Вебинар состоится на платформе Zoom. Для участия нужно зарегистрироваться >>>

После регистрации на e-mail участника будет отправлена ​​ссылка на зум-конференцию.

Начало вебинара 18 ноября в 18:30. Ориентировочная продолжительность – до двух часов.
ForUm

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