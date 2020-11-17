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Акафист в православной богослужебной традиции – это особое хвалебное пение, прославляющее Спасителя, Божию Матерь или различных святых. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал когда и при каких условиях читаются акафисты.

«Согласно богослужебному Уставу Православной Церкви, пение акафиста обязательно только однажды – в так называемую Субботу Акафиста, то есть в субботу пятой Недели Великого Поста (на практике обычно это пение совершается вечером в пятницу, во время последования утрени).

В остальных же случаях чтение различных акафистов – дело личного благочестия отдельных верующих, а потому никакого общеобязательного правила, которое могло бы предоставить человеку руководство в подобном вопросе, в церковной традиции нет», — отметил Андрей Музольф.

Он напомнил, что «если мы чувствуем желание прочитать акафист, то можем это делать в любое время, но при этом следует помнить, что время нашего личного молитвенного правила не должно замещать собой время нашего участия в общественном богослужении, то есть если перед нами стоит выбор: почитать акафист или сходить на службу в храм, мы, конечно, должны остановиться на последнем, так как общественное богослужение и совместная молитва намного важнее и сильнее, чем наши частные молитвы».
ForUm

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