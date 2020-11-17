Немецкая полиция задержала трех человек по подозрению в сенсационном ограблении дрезденской сокровищницы «Зеленые своды» в ноябре прошлого года. Все они граждане Германии, во вторник им будут предъявлены обвинения в краже и поджоге. Других подробностей пока не сообщается, передает ВВС.

Дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe («Зеленые своды»), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей, ограбили в прошлом году. Это было крупнейшее ограбление ювелирных хранилищ в современной истории.

Украденные шедевры ювелирного искусства пока не найдены. Глава управления государственных музеев Дрездена Марион Акерманн после кражи сказала, что «их стоимость нельзя выразить цифрами». Газета Bild оценила похищенное в миллиард евро.

Арестам предшествовали полицейские рейды рано утром во вторник, сопровождавшиеся перекрытием улиц, главным образом в южном районе Берлина Нойекельн.

В совместном заявлении полиции и прокуратуры говорится, что в операции участвовали 1638 сотрудников. Подверглись обыску 10 частных жилищ и восемь автомашин и гаражей, изъяты компьютеры, одежда и инструменты, приобщенные к делу как вещественные доказательства.

Напомним, неизвестные украли драгоценности из сокровищницы Августа Сильного в Дрездене 25 ноября 2019 года.