также в разделеМир
В правительстве Германии разоблачили шпиона 6
Генсек ООН прогнозирует обострение проблемы голода в мире из-за COVID-19 7
В РФ заявили, что нашли новый вариант коронавируса в Сибири 14
СМИ: При Байдене «Северный поток-2» могут заморозить навсегда 18
Германия отложила получение газа из «Северного потока-2» 27
Выборы в США: В Джорджии нашли 2600 «потерянных» голосов 560
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС 20
Конгресс США принял антидопинговый «акт Родченкова» 16
Россия хочет создать первую военную базу в Африке 40
Разработчики вакцины от COVID-19 спрогнозировали, когда мир вернется к нормальной жизни 44
Навальный подал в суд на Пескова 28
Глава ВОЗ считает, что вакцина не остановит пандемию коронавируса 12
Исследование: Коронавирус в Италии появился в сентябре 2019 года 34
Еще одна компания заявила о создании эффективной вакцины от COVID-19 36
Турция планирует отправить военных в Азербайджан 13
Во Франции заявили о прохождении пика второй волны коронавируса 12
Додон заявил о фальсификациях и намерен обжаловать результаты выборов в суде 11
Трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19 73

Немецкая полиция задержала трех человек по подозрению в сенсационном ограблении дрезденской сокровищницы «Зеленые своды» в ноябре прошлого года. Все они граждане Германии, во вторник им будут предъявлены обвинения в краже и поджоге. Других подробностей пока не сообщается, передает ВВС.

Дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe («Зеленые своды»), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей, ограбили в прошлом году. Это было крупнейшее ограбление ювелирных хранилищ в современной истории.

Украденные шедевры ювелирного искусства пока не найдены. Глава управления государственных музеев Дрездена Марион Акерманн после кражи сказала, что «их стоимость нельзя выразить цифрами». Газета Bild оценила похищенное в миллиард евро.

Арестам предшествовали полицейские рейды рано утром во вторник, сопровождавшиеся перекрытием улиц, главным образом в южном районе Берлина Нойекельн.

В совместном заявлении полиции и прокуратуры говорится, что в операции участвовали 1638 сотрудников. Подверглись обыску 10 частных жилищ и восемь автомашин и гаражей, изъяты компьютеры, одежда и инструменты, приобщенные к делу как вещественные доказательства.

 

Напомним, неизвестные украли драгоценности из сокровищницы Августа Сильного в Дрездене 25 ноября 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги