Кто будет стараться жить с Богом, тот будет под особым благодатным покровом, который будет укреплять человека.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал в интервью журналу «Пастырь и паства».

Комментируя введение электронных паспортов, вытеснение наличных денег, появление цифровых идентификаторов, а также возможный полный контроль государства по отношению к человеку, Митрополит Онуфрий заметил, что «изменения в жизни человечества последних времен свидетельствуют, что мы вступаем в новую историческую эпоху, которая на церковном языке называется апокалиптической».

«Об этом говорится в Новом Завете, особенно в книге Откровения Иоанна Богослова. Эта эпоха несет людям новые вызовы и испытания, но кто будет стараться жить с Богом, тот будет под особым благодатным покровом, который будет укреплять человека для достойного перенесения всех трудностей», – подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, как все это отразится на духовной жизни верующих, Митрополит Онуфрий сказал, что «где Бог – там блаженство, и кто будет стараться прилепляться к Богу, тот даже в самых серьезных испытаниях будет блажен. Самым сильным духовным оружием для человека в грядущих испытаниях является молитва и смирение. Кто призовет имя Господне – спасется».

В то же время, говорит Блаженнейший владыка, в будущем «по количеству верующих Церковь станет слабее, а по качеству духовной жизни верующих Церковь станет сильнее».