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Силу жизни, которая входит в человека с причастием Святых Христовых Таин не может победить никакой вирус или болезнь. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью журналу «Пастырь и паства», отвечая на вопрос, можно ли заболеть через участие в Таинстве Причастия.

«Речь идёт о причастии Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, которые Он дарит нам для нашего духовного очищения и для жизни вечной. Христос — Источник жизни, Он — наша жизнь, смысл нашей жизни и красота её. Кто причащается Святых Тела и Крови Христовых, тот принимает в себя силу жизни вечной», — подчеркнул он.

По словам Предстоятеля, «боязнь некоторых людей заразиться при причащении Святых Таин в Церкви — напрасная». «Силу жизни, которая входит в человека с причастием Святых Христовых Таин не может победить никакой вирус или болезнь. Мы причащаемся во исцеление души и тела», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Существует лишь одна причина, из-за которой человек от причастия может заболеть или даже умереть, подчеркнул он. «Это — когда человек причащается с гордым безумием, цинично, презрительно, или для совершения чародеяний, или с какими-либо иными порочными намерениями. От такого причащения люди болеют и даже умирают», — пояснил Предстоятель.

Если же человек подходит к Святым Тайнам, «рассуждая о Теле Господнем (смотр. 1 Кор. 11:29), то есть осознавая то, что он есть прах земной и приступает к Своему Творцу и Создателю, Который является Источником жизни и бессмертия и Который по Своей любви хочет приобщить человека к вечной блаженной жизни, то такой человек причащается во оставление грехов и в жизнь вечную».

Если же на приходе есть верующие, «которые ещё не пришли в меру сего разумения» и бояться заразиться во время причастия, Блаженнейший Митрополит Онуфрий рекомендовал священникам  «проявлять снисхождение и делать уступку их немощи, причащая их дезинфицированной лжицей».

Последнее, отметил он, «не входит в противоречие со священными законами Божественной любви, которая снизошла к нашей немощи и низвела на землю Сына Божия, Вторую Ипостась Святой Живоначальной Троицы, чтобы нас, падших, искупить, очистить, освятить и возвести на Небо». «Бог снисходит к нам, и мы должны снисходить друг ко другу», — сказал Предстоятель.

«Участие в святых Церковных Таинствах, особенно в Таинстве Святой Евхаристии, не только укрепляет нас и даёт залог вечной жизни. Оно даёт нам силу терпеть, прощать и любить, то есть делать то, что является украшением человека и в чём так нуждается сегодняшний мир», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
ForUm

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