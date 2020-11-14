Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян. Причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна», - написал он в Facebook.

Год назад актер попал в реанимацию, у него случилось обострение на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Позже стало известно, что медики собирались провести Джигарханяну имплантацию постоянного кардиостимулятора.

Джигарханян - советский, российский и армянский актер, театральный режиссер, народный артист СССР (1985), лауреат двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.