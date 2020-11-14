также в разделеМир
Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном 12
В Иране убили одного из лидеров «Аль-Каиды» 20
Россия обновила суточный рекорд COVID-19 9
Конфликт Армении и Азербайджана: стороны обменялись телами погибших военнослужащих 22
Еще одна страна в Европе обнаружила коронавирус у норок 11
В Италии впервые зафиксировано более 40 тысяч заражений COVID-19 11
TIME: Трамп может сесть за решетку после ухода с поста президента 44
Папа Римский поздравил Байдена с победой на выборах 11
В ЕС возложили ответственность за смерть минчанина на власти Беларуси 14
Нагорный Карабах: Армяне сжигают свои дома в районах, которые должны перейти Азербайджану 114
Байден лидирует в Аризоне: Демократы победили в штате во второй раз с 1948 года 21
В России создали бутафорский концлагерь, куда будут возить школьников 10
В следкоме Беларуси заявили, что погибший активист был пьян 15
Китай поздравил Байдена с победой на выборах 32
В Минске умер избитый активист 43
В Швеции из-за коронавируса готовят алкогольный запрет 30
Отравление Навального: Россия ввела зеркальные санкции против Франции и ФРГ 20
ВОЗ: Чтобы побороть COVID-19, нужно вакцинировать 70% населения планеты 9

Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян. Причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна», - написал он в Facebook.

Год назад актер попал в реанимацию, у него случилось обострение на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Позже стало известно, что медики собирались провести Джигарханяну имплантацию постоянного кардиостимулятора.

Джигарханян - советский, российский и армянский актер, театральный режиссер, народный артист СССР (1985), лауреат двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8392 грн.
26
Теги