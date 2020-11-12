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Из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся в бедности.

Об этом говорится в отчете ООН за октябрь, передает Экономическая правда.

По данным исследования, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу.

Подчеркивается, что хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными.

На неподконтрольных Украине территориях 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года.

Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.

Отмечается, что государственный Ощадбанк - единственный, кто продлил действие банковских карточек внутренне перемещенных лиц (переселенцев), срок которых закончился, до 1 января 2021 года.

Но из-за ограничений доступа, в частности карантинных мероприятий, пенсионеры с ОРДЛО не могут попасть в Украину, чтобы получить перевыпущенные карты. Ощадбанк перевыпустил по крайней мере 200 тысяч банковских карточек, которые еще не были получены их владельцами, в частности из-за карантинных ограничений пересечения линии разграничения.
ForUm

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