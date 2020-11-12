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Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий ответил на вопрос, возможно ли вернуть былое единство между православными.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об условиях восстановления евхаристического общения между Русской Православной Церковью и Константинопольским патриархатом Предстоятель УПЦ рассказал в интервью журналу «Пастырь и паства».

«Теоретически, разрыв евхаристического общения, который произошел в 2019 году, можно уврачевать, но для этого уважаемый патриарх Константинопольский должен вести себя со всеми как первый по чести и равный по власти», – сказал Предстоятель УПЦ

Блаженнейший владыка высказал сожаление, что глава Фанара «ведет себя как первый и по чести, и по власти, а это чуждо православному духу соборноправия, по которому жила и живет Православная Церковь». 

«И что еще печальней – не видно предпосылок православному изменению этой порочной тенденции установления “православного” папизма», – резюмировал Митрополит Онуфрий.
ForUm

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