С официального сайта Офиса президента исчез указ № 491/2020, которым 9 ноября Владимир Зеленский отметил государственными наградами деятелей культуры Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Об этом пишет Украинская правда. Жизнь.

В частности среди них были украинские режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык, которые отказались от наград.

По нумерации видно, что на сайте главы государства не хватает указа № 491/2020.

Согласно этому указу, орден «За заслуги» III степени получил сценарист, кинопродюсер и режиссер фильма «Атлантида», Валентин Васянович, пишет Детектор медиа.

А писательницы и режиссеру фильмов «Земля голубая, будто апельсин», «Я и Феликс» Ирине Цилык присвоено почетное звание «Заслуженная деятель искусств Украины».

Однако оба деятеля отказались от полученных наград.

«Но я так и не смогла на себя примерить все это - ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, несмотря на это с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества было обиженно несправедливыми действиями нынешней власти», - написала Цилык странице в сети.

Васянович свой отказ назвал «цеховой солидарностью» и отметил, что протестует против генерирования уголовных производств в отношении украинских кинопроизводителей.

«Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы.

По странному стечению обстоятельств, эти «дела» в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене.

Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство», а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика», - рассказал Васянович в комментарии Lb.ua.