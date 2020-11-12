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Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сравнил разрыв общения между РПЦ и Фанаром с расколом между Восточной и Западной Церковью в 1054 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ рассказал в интервью журналу «Пастырь и паства».

По его словами, разрыв 1054 года назревал давно и был спровоцирован административным и политическим делением, которое  отображало уже существующее духовное разделение между частями Церкви. 

То, что случилось в 2019 году, также имеет свою предысторию. Причина нынешнего разделения заключается в том, что некоторые склонные к либерализму представители Фанара «неоднократно пытались оправдать и принять те несогласные со святым Евангелием законы, которые секулярный мир сегодня активно пытается внедрить в нашу жизнь», отметил Блаженнейший. 

«Эта духовная расслабленность Константинополя в отношении хранения чистоты святой Православной веры и послужила первопричиной раскола, который произошел в 2019 году», – сказал Архипастырь. 

Предстоятель УПЦ указал на желание Фанара отдавать «кесарю не только кесарево, но и Божие». Попытка такого отдания послужила причиной падения Константинополя. 

«И сегодня Константинопольские духовные власти готовы принять все запрещенные Богом обычаи и законы, которые предлагает мир, лишь бы вернуть себе Константинополь (нынешний Стамбул) в его былой славе, и ту власть в Церкви, которую они имели во времена расцвета Византийской империи», – подытожил Митрополит Онуфрий.
ForUm

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