также в разделеРелигия
Кипрская Церковь созывает Синод из-за конфликта с поминовением ПЦУ 3
В Сети опубликовали сюжет о Киевских духовных школах «Откуда берутся батюшки?» 5
Минкультуры и церковные лидеры Украины против закрытия храмов из-за карантина 7
Митрополит Антоний объяснил, почему человек испытывает страх 8
Кипрские богословские организации призывают созвать Собор для решения назревающего раскола 7
На Ровенщине освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного представителями УКП КП 8
Монахи Валаамского монастыря выпустили уникальное приложение с полным собранием молитв и Библией 13
На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 11
В Ровенской области освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ 28
В Русской Православной Церкви сделали выводы по Трампу и рассказали об ожиданиях в отношении Байдена 13
В УПЦ обратили внимание на то, что «карантин выходного дня» не должен запрещать участие в богослужениях 14
Архиереи Кипрской Православной Церкви прекращают служение с архиепископом Хризостомом 9
Епископ УПЦ на совещании ОБСЕ назвал факты нарушения прав верующих 14
Митрополит Антоний объяснил, для чего нужно молитвенное правило 10
Митрополит Антоний рассказал, что значит настоящий подвиг 46
В Киевских духовных школах торжества в честь Нестора Летописца 36
Митрополит Онуфрий рассказал, почему не нужно искать в своей жизни чудес 8
Митрополит УПЦ передал материальную помощь Антиохийской Церкви 12

В современном мире постправды вновь нужна проповедь Евангелия и христианского мировоззрения. 

Фото: Епископ Виктор / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net в день памяти преподобного Иова Почаевского.

По его словам, святой Иов своей жизнью засвидетельствовал непреходящую истину: праведник будет жив вовек. Он был человеком, который не только горячо исповедовал веру во Христа, но и смело защищал её.

«Преподобный Иов не оставил после себя много сочинений. До нас дошла только "Пчела Почаевская" — книга, которую приписывают его перу и оригинал которой был вывезен из Украины вместе с библиотекой Почаевского монастыря в 30-е годы ХХ столетия. Однако даже без серьёзных богословских трудов, будучи 30-летним монахом, преподобный Иов вдохновлял людей не красивыми словами и не социальной или благотворительной деятельностью, а личным примером жизни во Христе», — продолжил епископ Виктор.

«В понимании преподобного, миссионерство и проповедь Евангелия — это, прежде всего, аскетический подвиг, молитва и духовное совершенствование. Слово — лишь одно из средств проповеди, получающей силу через соответственную ему жизнь. Слово должно находить подтверждение в жизни, автономно существовать оно не может. Этот принцип остаётся актуальным и сегодня», — написал владыка.

По его словам, «современные христиане живут в мире постправды, когда вера во Христа воспринимается не как основа существования, а исключительно как причина полемики, причём чаще — негативного характера». «С христианством не просто спорят — с ним воюют. В таких условиях с новой силой восстаёт необходимость проповеди Евангелия и христианского мировоззрения. И делать это нужно не только и не столько при помощи слова, сколько собственным примером жизни», — отметил владыка.  

Епископ УПЦ также пояснил, как именно каждый может проповедовать. «Отказ от всех форм неправды, непринятие греха, который в его современных проявлениях превращается в норму жизни (однополые отношения, эвтаназия, пропаганда распутства и др.), милосердие, любовь к ближнему, личный подвиг, аскеза рождают жизнь во Христе, которая является самым действенным способом проповеди Евангелия. В конце концов, это — единственный путь, позволяющий христианам не маргинализироваться, не радикализироваться, а стать сообществом, влияющим на общество в целом и на каждого человека в частности», — считает архиерей.

«Именно этому мы можем и должны научиться у преподобного Иова Почаевского. Зло побеждается не властью, а правдой. Вот эта простая истина, которая поможет нам стать настоящими последователями Христа», — подытожил епископ Виктор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3920 грн.
6
Теги