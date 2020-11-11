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Правительство России решило закрыть торговые представительства в Литве и Украине. Соответствующее постановление 7 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине», - говорится в опубликованном постановлении.

С предложением о закрытии этих торгпредств в сентябре выступил Минпромторг РФ. Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.

Минпромторг пояснял, что предлагает закрыть украинское торгпредство в связи с принятием Кабинетом министров Украины в августе постановления, прекращающего действие межправсоглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Министерство также считало неперспективной работу торгпредства в Литве, отмечая падение товарооборота между странами (на 32% за первое полугодие 2020 года) и отсутствие значимых двусторонних инициатив со стороны российских и литовских экономических операторов, а также перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли. Как говорилось в пояснительной записке, проводимая руководством Литвы внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией.
ForUm

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