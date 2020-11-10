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Министры обсудили взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19. Дмитрий Кулеба выразил глубокую благодарность

Правительство Дании предоставило Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов, сообщили ForUm’у  в пресс-службе МИД.

«Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании», - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Отдельной темой разговора стало создание Крымской платформы, которая призвана консолидировать усилия международного сообщества по защите прав человека и деоккупации украинского полуострова. Кулеба сообщил Кофоду об учредительном саммите Крымской платформы, запланированном на май 2021, и пригласил Данию присоединиться к его работе.

Министры договорились о создании украинско-датского бизнес-совета для развития торговли и инвестиций между Украиной и Данией.

Стороны уделили особое внимание европейской и евроатлантической интеграции Украины. Кулеба и Кофод положительно оценили итоги саммита Украина-ЕС 6 октября. Глава МИД Дании подтвердил настрой Копенгаген на дальнейшую поддержку реформ в нашей стране и заверил в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Справка: по итогам I полугодия 2020 года, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Данией составил 313,98 млн долл. США. Украинский экспорт по сравнению с соответствующим периодом 2019 уменьшился на 16,7% и составил 191,14 млн долл. Импорт уменьшился на 17,7% и составил 122,84 млн долл.  Положительное сальдо двусторонней торговли товарами и услугами за этот период составило 68,3 млн долл. Уменьшение общих показателей двусторонней торговли произошло на фоне мирового экономического кризиса и снижения экономической активности через COVID-19.
ForUm

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