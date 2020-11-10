В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, которая сложилась во всем мире, президент Украины Владимир Зеленский инициирует разработку программы «Здоровая нация», которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодоления их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента, сообщилиForUm’у в пресс-службе президента.

По словам Зеленского, пандемия показала, что люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимаются спортом, имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.

«Когда человек заболеет COVID-19, врачи прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека», - отметил Зеленский.

Поэтому, по мнению президента, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.

В связи с этим было предложено создать программу «Здоровая нация», в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о «Корзине здоровья» - перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобное.

«Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую ​​спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации», - отметил Зеленский.

Отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом, подчеркнул он.

Руководитель Офиса Ппрезидента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, переболевших COVID-19, чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания программы «Здоровая нация». Представители Офиса Президента и Кабинета Министров в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.