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Президент Владимир Зеленский попросил у федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

Канцлер в телефонном разговоре пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Собеседники обсудили ситуацию в Украине и ФРГ в связи с ухудшением эпидемического состояния за второй волны пандемии коронавируса.

«Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирме BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», - отметил Зеленский.

Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии.
ForUm

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