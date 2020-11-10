также в разделеПолитика
Луценко выздоровел от COVID-19
СМИ: Полиция закрыла дело по заявлению Шокина в отношении Байдена 8
Вакцина от COVID-19: Зеленский просит Меркель не забывать об Украине 8
Telegram: Аваков хочет сделать главой ХОГА своего ставленника Терехова 14
Губриенко: ОПЗЖ Медведчука выбила из-под «слуг» электоральную почву на Юго-Востоке 18
В Европарламенте раскритиковали судебную реформу в Украине 19
ВР рассмотрит законопроекты по урегулированию кризиса вокруг КСУ через неделю 10
Украина введет санкции против Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму 26
В «Слуге народа» не видят оснований для внеочередных выборов в Раду 16
Арахамия: Увольнение глав ОГА продолжится 32
Поляков обратился в полицию из-за угроз главе КСУ 36
Президент назначил и.о. глав трех ОГА 32
Эксперт: Националисты открыто поддерживают Труханова, но это сыграет ему в минус 77
Разумков пока не видит оснований выполнять обязанности президента 16
ОАЭ подарили Украине экспресс-тесты для выявления COVID-19 18
Тихановская: Крым по международному праву – украинский 21
Кабмин в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня 24
Зеленский сожалеет, что не учил украинский во время учебы 18

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в нормандском формате. Стороны провели телефонный разговор, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент Украины рассказал о ходе перемирие на востоке.

«Есть позитив – самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру», - подчеркнул Зеленский.

Он отдельно отметил, что украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое». Это подтвердили международные партнеры Украины, в частности дипломаты других государств, представители ОБСЕ в ТКГ. В то же время запланировано начало работы упомянутых пунктов сегодня было сорвано другой стороной, которая не открыла КПВВ на неподконтрольной Украине территории Луганщины.

Зеленский также рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий, заранее предоставленный нашим партнерам по нормандскому  формату, который будет способствовать активизации работы ТКГ.

Президент Украины и канцлер ФРГ отметили важность предстоящего разговора советников лидеров «Нормандской четверки».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги