Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в нормандском формате. Стороны провели телефонный разговор, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент Украины рассказал о ходе перемирие на востоке.

«Есть позитив – самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру», - подчеркнул Зеленский.

Он отдельно отметил, что украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое». Это подтвердили международные партнеры Украины, в частности дипломаты других государств, представители ОБСЕ в ТКГ. В то же время запланировано начало работы упомянутых пунктов сегодня было сорвано другой стороной, которая не открыла КПВВ на неподконтрольной Украине территории Луганщины.

Зеленский также рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий, заранее предоставленный нашим партнерам по нормандскому формату, который будет способствовать активизации работы ТКГ.

Президент Украины и канцлер ФРГ отметили важность предстоящего разговора советников лидеров «Нормандской четверки».