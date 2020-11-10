Украина в связи с пандемией готова развернуть гуманитарные лагеря возле админграницы с оккупированным Крымом, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем.

Резников также выразил благодарность ЕС за поддержку Украины в российско-украинской войне. Начиная с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи. В свою очередь Ленарчич отметил всесторонную поддержку со стороны ЕС, в том числе поддержку суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.