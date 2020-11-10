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Комитет Европейского парламента по иностранным делам недоволен реформой судебной системы в Украине.

Как сказано на сайте Европарламента, комитет ЕП по вопросам иностранных дел одобрил отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, передает УНИАН.

Поддержали этот документ 53 евродепутата, не поддержали 7 и воздержались 8 евродепутатов.

Члены комитета положительно оценили прогресс Украины во внедрении важных реформ, которые продвигают страну ближе к политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

В частности, отмечается, что Украина демонстрирует прогресс в выполнении взятых обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации, особенно в таких сферах как сельское хозяйство, энергетика, банковское дело, децентрализация, цифровая экономика, окружающая среда и избирательные процедуры.

В то же время евродепутаты предупредили, что в Украине до сих пор необходимо внедрить ряд реформ, чтобы избежать любого отката назад, и особо подчеркнули, что среди всех государственных институтов судам доверяет наименьшее количество украинцев.

Кроме того, депутаты критикуют попытки власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы и выражают разочарование из-за отсутствия прогресса в процессе демонтажа олигархий в Украине.

Также сказано, что существенные результаты в борьбе с коррупцией имеют крайне важное значение для поддержания гражданами реформ.

Евродепутаты призывают Еврокомиссию разработать качественные механизмы для мониторинга проведения реформ в Украине, в том числе по четким показателям и принципами обусловленности.
ForUm

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