Сегодня в 08:00 украинская сторона открыла для работы КПВВ «Гнутово», «Марьинка, «Майорское», «Станица Луганская» «Счастье» и «Золотое», однако российская сторона блокирует их работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

По состоянию на утро на 10 ноября в Украине зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел от «Оппозиционной платформы - За жизнь» в Закарпатский областной совет.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес в Автономную Республику Крым для вручения так называемому «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь» Олегу Белавенцеву консульского патента.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что радуются его заболеванию коронавирусом только «люди с ампутированной совестью».

В Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы «Соломоново» Чопского отряда.

Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах с «миротворческой» целью, составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. Военные этой бригады участвовали в захвате Крыма и оккупации части Донбасса

Ранее сегодня с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.