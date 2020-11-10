Президент Украины Владимир Зеленский считает, что радуется его заболеванию коронавирусом только «люди с ампутированной совестью». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Понятно, что работа президента не позволяет быть полностью изолированным. Ты всегда в общении, потому что без этого не будешь эффективным. Президент - это прежде всего встречи, коммуникации, личная модерация. Поэтому я сразу был в зоне большого риска.

Но мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно. С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат», – отметил он.

По словам Зеленского, коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. «Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, потеряли человеческие качества», – подчеркнул президент.

«Мы обязательно победим в этой сложной битве. Человечество за этот год научилось многому. Есть и протоколы лечения, есть действенные препараты, есть понимание того, как и когда мир увидит вакцины. Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем до способности справляться, когда у нас и 10 тысяч заражений ежесуточно, и делать уже по 50 тысяч тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине. Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня. Так или иначе, уже к концу года сможем еще больше. Потому что мы - великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с лучшими. Всем хорошего здоровья. И благодарен каждого, кто желает мне скорейшего выздоровления. Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов», – подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.