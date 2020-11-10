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Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел от «Оппозиционной платформы - За жизнь» в Закарпатский областной совет.

Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на данные ЦИК.

Каськив проходит шестым номером ОПЗЖ. Он получил 481 голос от избирателей.

Согласно данным ЦИК, Каськив – частный предприниматель и проживает в Киеве.

В июне 2015 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что при руководстве Каськивым Госинвестпроектом Украина потеряла два млрд гривен.

В марте 2016 года Каськива объявили в розыск.

В 2012 году он подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором. 

18 августа 2016 года экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на территории Республики Панама Каськива за хищение и другие служебные преступления. Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.

Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

12 сентября 2016 года Панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тысяч – он внес залог и вышел на свободу 30 сентября. Также экс-чиновник подал ходатайство о политическом убежище.

В марте 2017 года стало известно, что Панама отказала Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.

 
ForUm

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