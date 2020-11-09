Вмешательство третьих сил рассматривается среди версий правоохранителей относительно обстрела 7 ноября почетного консульства Азербайджанской Республики в центре Харькова. Об этом говорится в заявлении начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, передает Укринформ.

«Управлением Службы безопасности Украины совместно с правоохранительными органами региона принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к обстрелу здания почетного консульства Азербайджанской Республики. В настоящее время, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности Украины рассматриваются версии о вмешательстве «третьих» сил для раскачивания ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемента «гибридной войны», так и создания комфортных условий для дипломатов «третьих» стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что представители армянской и азербайджанской диаспор, проживающих на территории Харьковского региона и Украины в целом, прекрасно понимают, что Украина не является полем боя. Более того, каждая из этих диаспор заинтересована в недопущении конфликтной ситуации в регионе, что может ухудшить отношения с региональной и центральной властью, подчеркнул Дудин.

«Вместе с тем, после анализа ситуации констатируем, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиа-ресурсы «третьих» стран распространяют эту информацию», - добавил начальника Управления СБУ в Харьковской области.

По его словам, к сожалению, отдельные политические силы региона, которые приближены к «третьим» странам, в результате звонкого проигрыша на местных выборах или, возможно, по указанию эмиссаров «третьих» стран (сейчас данная версия также проверяется), пытаются сделать «хайп «и разжечь огонь национальной вражды в регионе. Каждому такому случаю дается оценка и проводятся соответствующие мероприятия с целью недопущения.

Дудин обратился к харьковчанам и гостям региона с просьбой помочь установить лиц, совершивших данное преступление. Особенно обращать внимание на людей, которые осуществляли въезд на территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» 5-6 ноября 2020 года и выезд 7 ноября 2020 года. По характерным особенностям, один из двух преступников профессионально занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом.

Напомним, 7 ноября около 2:30 неизвестные обстреляли учреждение по улице Ярослава Мудрого в Харькове. При осмотре полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатка металла от пули. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины с санкцией лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.