Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы план действий по выполнению договоренностей, достигнутых в нормандском и минском форматах, был рассмотрен советниками лидеров «Нормандской четверки» на встрече 13 ноября.

«Представлен план действий. Мы его также передали ОБСЕ, как и обещали. Мы идем в рамках только Минского формата, а должен быть выписан детальный план действий», - сообщил Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Луганскую область.

По словам президента, над положениями этого плана работала группа экспертов.

«Этот план действий понятый, детальный, с шагами, с датами, с ответственностью. Он будет рассмотрен на заседании Трехсторонней контактной группы, но важно, чтобы также этот план действий рассматривался 13 ноября советниками «Нормандской четверки», - отметил Зеленский.

На вопрос о том, согласится ли российская сторона выполнять предложенный Украиной план действий, он отметил: «Мне сложно сказать, согласится ли Россия. С точки зрения их официальной позиции они говорят, что поддерживают любые шаги к мирному урегулированию конфликта, а этот план действий направлен именно на это. Поэтому я не вижу, почему отказываться от этого».

В то же время президент подчеркнул, что для Украины важно иметь поддержку «Нормандской четверки».

«Мне кажется, что важно, чтобы четыре страны понимали, что у нас есть «Нормандия», есть «Минск», и надо двигаться вперед. Без этого мы никогда не достигнем того желанного мира на Донбассе, о котором мечтают все украинцы», - резюмировал глава государства.