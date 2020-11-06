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Большое количество обращений и критики от граждан относительно языка обучения касается учебных заведений города Киева.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на пресс-конференции в Укринформе.

«Подчеркну, что огромное количество обращений и критики в язык обучения касается учебных заведений города Киева. Вместе с тем есть какие-то пути в решении этой проблемы», - сказал Креминь.

Он отметил, что в Киеве на уроках немалая доля учителей достаточно часто, а в отдельных случаях - изредка, используют русский язык вместо украинского. По его словам, на внешкольных мероприятиях на русском разговаривает четверть педработников, а изредка используют – 45%.

По словам языкового омбудсмена, еще в большей степени русский язык вместо украинского используется в учреждениях дополнительного образования - музыкальных школах, детско-юношеских спортивных школах, в кружковой работе и тому подобное.

«Такая доля нареканий особенно заметна. Кроме контроля, кроме защиты, органы местного самоуправления и органы управления образованием должны позаботиться о создании лучших условий, о повышении квалификации педагогических работников», - сказал Кремтнь.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обнародовал обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием сохранить комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, а взамен разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: гуманитарные или технические.
ForUm

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