Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывает правительство не отменять обязательное внешнее независимое оценивание по украинской литературе. Об этои он написал на своей странице в Facebook.

«Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз, которая может быть по отношению и к образовательной реформе, и государственной гуманитарной политики в целом», – отметил он.

По словам Креминя, усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы - невозможно. «Готовлю обращение к премьер-министру Украины и Министерству образования и науки Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или отменена» – подчеркнул он.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования предложил в 2021 году ввести два формата теста по украинскому языку.

Выпускники смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу будут выполнять во время ВНО: сертификационную работу по украинскому языку (содержит только задания по украинскому языку) или сертификационную работу по украинскому языку и литературе, где есть задания как по украинскому языку, так и по украинской литературе.