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На границе с Венгрией украинские пограничники конфисковали у гражданина Молдовы, предъявившего дипломатический паспорт, контрабандные сигареты и автомобиль, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Скрытые в автомобиле сигареты обнаружили вчера в пункте пропуска «Лужники» пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками.

Транспортным средством марки «Хюндай» направлялся из Украины в Венгрию 46-летний гражданин Молдовы. Для проверки человек предоставил дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

Чтобы скрыть контрабандный табак, иностранец упаковал им конструктивные полости под обшивкой авто, также табачными изделиями были заполнены чемодан и несколько полиэтиленовых пакетов, которые находились в багажнике.

Табачные изделия изъяты. Кроме сигарет, иностранец потерял и свой внедорожник. Всего из тайников общая обзорная группа изъяла 3500 пачек сигарет. Общая сумма конфиската составила около 300 000 гривен.
ForUm

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