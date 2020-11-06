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Свободную экономическую зону могут создать и на западе Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, с целью создания условий для привлечения на Донбасс иностранных инвестиций президент Владимир Зеленский инициирует создание свободной экономической зоны на Донбассе. Впоследствии этот механизм может быть использован также для восстановления деокупованих территорий.

В то же время, как отметил глава Офиса главы государства, создание СЭЗ планируется не только на Донбассе, но и на западе Украины. Проект такой зоны находится на стадии разработки и будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов.

«Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны», - подчеркнул Ермак.

Напомним, президент считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.
ForUm

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