Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

Министерство здравоохранения планирует ввести дополнительные карантинные ограничения. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года, сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

В Украине могут ввести штраф за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Его будут выписывать сразу на месте. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца текущего месяца в Украине может быть 15 тыс. заболеваний COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. в день.

В Украине могут ввести время для людей в возрасте от 60 лет, когда они смогут делать покупки без посторонних, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По данным СМИ, судьи Конституционного суда Украины, которые голосовали против решения относительно отмены антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе.

В Украине могут ввести карантин выходного дня, его цель - сдерживание распространения коронавирусной болезни. Впрочем, окончательного решения по данному вопросу пока нет. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На Донбассе противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Аудит Государственного агентства резерва Украины подтвердил расхищение тысяч тонн запасов, хранение просроченных продовольственных товаров на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19