также в разделеЭкономика
Президент утвердил план финансирования оборонного сектора на 2021 год 13
Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс 17
Одесские буксирные схемы возродили в порту Пивденный под международным брендом 40
Авиаперевозки могут восстановиться к уровням 2019 года не раньше 2029 года 18
Рада на год отложит введение кассовых аппаратов для «упрощенцев» 12
В Украине будут по-новому считать объем газа 68
МВФ выступил против отмены е-деклараций в Украине 18
Иностранцы сократили вложения в украинские ценные бумаги 19
НБУ: Экономика Украины восстановиться от коронакризиса в 2022 году 17
Прибыльность банков упала на 22% 51
В 24 городах Украины старт отопительного сезона – под угрозой 25
Отобраны 6 участков дорог для передачи в концессию 39
В Украине впервые официально появилось физическое лицо-банкрот 41
Укрзализныця намерена снизить цены на билеты 22
Средняя зарплата за год увеличилась на 12,3% 10
Кабмин согласовал назначение Рябикина главой Гостаможслужбы 37
Украина прекратила закачку газа и начала его отбор из хранилищ 16
Кабмин снял ограничения на зарплаты руководителям госпредприятий 34

Аудит Государственного агентства резерва Украины подтвердил расхищение тысяч тонн запасов, хранение просроченных продовольственных товаров на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Масштабная ревизия с привлечением всех компетентных органов проходила впервые за последние годы по инициативе Минэкономики и по поручению Кабинета Министров Украины.

«То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку. Летом мы публично заявили, что аудит проводится и его результаты в обязательном порядке будут представлены всем - и журналистам, и правоохранительным органам. Ситуацию с Госрезервом, которую мы видим сейчас, надо в корне менять», - подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, по результатам проверок наличия зерновых запасов, выявлены следующие факты:

порча зерна и невозможность его дальнейшего использования даже для кормов - на сумму 35,5 млн гривен. Причина: небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как масса зерна на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов.

недостаток зерна только на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн гривен. Также следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, на сегодня сумма убытков может составлять в несколько раз выше.

По результатам проверки хранения продуктов питания, выявлено следующее:

на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно закончились. Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, числится на сумму более 100 млн грн.

Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн.

Относительно финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва - нарушения на 1,7 млн грн.

Также ревизиями установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.

Сейчас материалы, в которых имеются основания, переданы в НАБУ, СБУ и Национальную полицию Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
7
Теги