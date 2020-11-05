Аудит Государственного агентства резерва Украины подтвердил расхищение тысяч тонн запасов, хранение просроченных продовольственных товаров на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Масштабная ревизия с привлечением всех компетентных органов проходила впервые за последние годы по инициативе Минэкономики и по поручению Кабинета Министров Украины.

«То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку. Летом мы публично заявили, что аудит проводится и его результаты в обязательном порядке будут представлены всем - и журналистам, и правоохранительным органам. Ситуацию с Госрезервом, которую мы видим сейчас, надо в корне менять», - подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, по результатам проверок наличия зерновых запасов, выявлены следующие факты:

порча зерна и невозможность его дальнейшего использования даже для кормов - на сумму 35,5 млн гривен. Причина: небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как масса зерна на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов.

недостаток зерна только на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн гривен. Также следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, на сегодня сумма убытков может составлять в несколько раз выше.

По результатам проверки хранения продуктов питания, выявлено следующее:

на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно закончились. Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, числится на сумму более 100 млн грн.

Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн.

Относительно финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва - нарушения на 1,7 млн грн.

Также ревизиями установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.

Сейчас материалы, в которых имеются основания, переданы в НАБУ, СБУ и Национальную полицию Украины.