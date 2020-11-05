Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За законопроект проект №4000 проголосовали 275 депутатов.

Кабинету Министров Украины поручено подготовить проект закона Украины о государственном бюджете Украины на 2021 ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады Украины и подать его на рассмотрение ВР в двухнедельный срок со дня вступления в силу этого постановления.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.