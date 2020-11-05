В Украине могут ввести карантин выходного дня, его цель - сдерживание распространения коронавирусной болезни. Впрочем, окончательного решения по данному вопросу пока нет. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНИАН.

«Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать», - пояснил глава Минздрава.

Говоря о сроках введения подобной меры, министр пояснил, что карантин выходного дня точно введут не с ближайших выходных.

На вопрос, когда это может начаться, министр заявил: «Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается.