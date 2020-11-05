Судьи Конституционного суда Украины, которые голосовали против решения относительно отмены антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о:

заместителе главы КСУ Сергее Головатом,

судье Олеге Первомайском,

судье Викторе Колеснике,

судье Василии Лемаке.

По словам собеседника, в начале пленарного заседания Конституционного суда 5 октября, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикациями в СМИ проектов его решений. Они считают недопустимым публикацию проектов решений.

До нормализации ситуации вокруг работы суда легитимным способом эти судьи считают невозможным рассмотрение конкретных конституционных производств, рассказал источник.

Напомним, 3 ноября народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции», уйти в отставку.