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Судьи Конституционного суда Украины, которые голосовали против решения относительно отмены антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о:

  • заместителе главы КСУ Сергее Головатом,
  • судье Олеге Первомайском,
  • судье Викторе Колеснике,
  • судье Василии Лемаке.

По словам собеседника, в начале пленарного заседания Конституционного суда 5 октября, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикациями в СМИ проектов его решений. Они считают недопустимым публикацию проектов решений.

До нормализации ситуации вокруг работы суда легитимным способом эти судьи считают невозможным рассмотрение конкретных конституционных производств, рассказал источник.

Напомним, 3 ноября народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного суда, поддержавших решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции», уйти в отставку.
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