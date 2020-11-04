Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медработников, умерших в результате осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, по поручению Зеленского уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.

Предполагается, что дети медиков, в которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготным правилам вступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.

«С распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами», - отметили в ОП.

Недавно общество всколыхнула история 13-летнего Антона Степченко из Таращи Киевской. Его отец Валентин работал врачом-анестезиологом в Таращанской больнице, а мать Галина была медсестрой в одной из амбулаторий города. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений почти одновременно в середине октября. Их сын также заболел коронавирусом и находился в больнице.

Мальчик остался сиротой, и его взяла под опеку родная тетя.

С целью ускорения выплаты материальной помощи Антону ситуацию взял под личный контроль руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

30 октября на счета для Антона поступили страховые выплаты в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Сейчас перечислены помощь в размере 2 млн 364 тыс. грн. Также в ближайшее время поступит 439 тыс. грн одноразовой страховой выплаты в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Кроме того, со 2 ноября Антону Степченко назначена ежемесячная страховая выплата в размере 16 тыс. грн. Антон как ребенок-сирота имеет право на ряд льгот, в частности на ежегодное бесплатное оздоровление, обеспечение школьной и спортивной формами, обедами на период обучения, бесплатное посещение кинотеатров, музеев, спортивных комплексов, на проезд в городском общественном транспорте, вступление в учреждения высшего образования разных уровней аккредитации на льготных условиях и тому подобное.