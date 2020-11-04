также в разделеОбщество
4 ноября. Картина дня 9
Дело МН17: Адвокаты обвиняемого просят допросить Цемаха 81
Сбыт фальшивых $50 тысяч: ГБР проверяют причастность правоохранителей 12
Глава Минприроды: Глобальные изменения климата ускоряются 8
Председателя Черниговской РГА задержали на взятке 14
Вакцинация против гриппа может облегчить течение коронавируса 11
Все претенденты на должности в госорганах будут сдавать экзамен по украинскому языку 14
Дети медиков, умерших от COVID-19, получат льготы при поступлении в вузы 12
Маркив намерен остаться в рядах Нацгвардии 16
С нардепа Юрченко сняли электронный браслет 10
Регионам поручили подготовить еще 25 тысяч коек для больных COVID-19 11
Зеленский – Маркиву: Круто, что у нас такие бойцы 20
На Донбассе согласовали четыре новые точки разведения сторон 21
Шмыгаль: Вводить локдаун пока не будут 16
В Украине решили усилить наказание за ложное минирование 16
Маркив вернулся в Украину 35
В «Слуге народа» коронавирусом болеют 19 нардепов 7
Маркив хочет привлечь к ответственности виновных в его заключении 33

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прогнозирует обращение стороны обвинения нацгвардейца Виталия Маркива в Кассационный суд Милана.

Об этом она сказала после прибытия Маркива в Украину, сообщила пресс-служба МВД.

 «Скорее всего, сторона обвинения будет подавать жалобу в кассационный суд. И, исходя из результатов выводов кассации, мы будем продолжать отстаивать нашу правду. Подавать ли иск в Европейский суд по правам человека, будет решать сам Виталий», - подчеркнула Денисова.

«Но на сегодняшний день есть все обстоятельства, чтобы такой иск подать», - отметила уполномоченный ВР.

Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного судом Павии к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. Он находился под стражей с 30 июня 2017 г. - со дня ареста в Болонье.

После оглашения вердикта апелляционного суда Маркива освободили из тюрьмы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги