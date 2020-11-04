Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прогнозирует обращение стороны обвинения нацгвардейца Виталия Маркива в Кассационный суд Милана.

Об этом она сказала после прибытия Маркива в Украину, сообщила пресс-служба МВД.

«Скорее всего, сторона обвинения будет подавать жалобу в кассационный суд. И, исходя из результатов выводов кассации, мы будем продолжать отстаивать нашу правду. Подавать ли иск в Европейский суд по правам человека, будет решать сам Виталий», - подчеркнула Денисова.

«Но на сегодняшний день есть все обстоятельства, чтобы такой иск подать», - отметила уполномоченный ВР.

Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного судом Павии к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. Он находился под стражей с 30 июня 2017 г. - со дня ареста в Болонье.

После оглашения вердикта апелляционного суда Маркива освободили из тюрьмы.