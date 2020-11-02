Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что у президента Владимира Зеленского есть план «Б» по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план «Б» есть у президента. Есть такой план «Б» и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом говорить», - сказал он в эксклюзивном интервью Интерфакс-Украина.

Кравчук также считает, что президент помнит о том сроке «в один год», чтобы попытаться использоваться существующие механизмы, о котором он говорил.

«Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали - это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление», - отметил он.