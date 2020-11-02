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В Черновицкой области в селе Ошихлебы освящен новый престол и обновленный храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Община УПЦ в Ошихлебах пострадала от церковного рейдерства УПЦ КП, которые забрали новый каменный храм. Верующие УПЦ молятся в старом деревянном храме, который находится рядом с новым каменным. Сейчас в этом храме сделали ремонт и пригласили архиерея освятить обновленный храм.

«Золото, которое находят старатели, бывает с камешками и примесями. Его надо очистить. Что делает ювелир? Через огонь пропускает его. Вот вы сегодня в глазах Божьих являетесь тем самым дорогим золотом, которое очищено огнем испытаний», – сказал митрополит Мелетий в своем слове к верующим.

Активисты УПЦ КП пытались захватить церковь еще в 2005 году, на финальной стадии строительства. После этой попытки верующие 9 лет круглосуточно молились и охраняли храм. Захват произошел в 2014 году во время Майдана. В епархии отмечают, что сейчас в захваченный храм ходят 4-5 приверженцев УПЦ КП.
ForUm

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