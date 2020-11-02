Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Сноуден заявил, что вместе со своей женой Линдси намерен получить российское гражданство.

Как передает Укринформ, об этом он написал в Твиттере.

«После нескольких лет разлуки с родителями моя жена и я не имеем желания расставаться с нашим сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России», - подчеркнул Сноуден.

Он также отметил, что они с женой будут воспитывать сына со всеми американскими ценностями, и ожидают того дня, когда смогут вернуться в США и воссоединиться со своей семьей.

Как сообщалось, в 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации на эту тему вызвали широкий резонанс. В США ему заочно предъявлены обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг. С 26 июня 2013 Сноуден находится в РФ.